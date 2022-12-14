Совфед одобрил закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Фото: СФ РФ

Совет Федерации одобрил закон о запрете услуг суррогатных матерей-россиянок для иностранцев. Кроме того, ограничение будет касаться и одиноких мужчин — на женщин-гражданок РФ оно не распространяется, если девушка не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно

Отмечается, что воспользоваться услугами суррогатных матерей также смогут исключительно люди с российским гражданством, состоящие в браке. Кроме того, согласно закону, все рожденные от суррогатных матерей на территории РФ дети автоматически будут получать российское гражданство вне зависимости от гражданства их родителей.

В конце ноября спикер ГД Вячеслав Володин сравнил процесс суррогатного материнства для иностранцев с торговлей людьми и заявил, что за последние годы из РФ было вывезено более 45 тысяч таких детей. По его словам, младенцев продают на органы и отдают в однополые пары, что является недопустимым.

Ранее гинеколог Нино Какучая заявила, что принятый Госдумой закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев поможет убрать пробелы в законодательстве, из-за которых медикам приходилось сталкиваться с юридическими проблемами. По ее словам, законопроект направлен на то, чтобы исключить случаи использования биологического материала для проведения ЭКО без участия родителей.