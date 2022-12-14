Совфед одобрил закон о страховой поддержке зерновой сделки

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look PRess

Совфед одобрил закон, который дает право российским страховщикам в 2023 году заключать сделки со страховщиками из недружественных стран, связанных с экспортом продуктов продовольствия и минеральных удобрений, сообщает РИА Новости. Данный закон обеспечивает страховкой экспортеров РФ в рамках зернового соглашения, подписанного Турцией, Россией, Украиной и ООН.

В остальных случаях, как указывает агентство, запрет на заключение сделок с подобными лицами сохраняется.

Ранее генеральное управление мореходства Турции обвинило страховые компании Евросоюза в отказе предоставить письма о страховке для прохода через Черное море танкеров, загруженных нефтью. Представители управления отметили, что подобные письма выдаются в рабочем порядке.

До этого в Bloomberg сообщили, что у берегов Турции образовалась пробка из 26 танкеров. На борту кораблей находилось 23 млн баррелей нефти из Казахстана. В агентстве уточнили, что суда не смогли пройти через проливы Босфор и Дарданеллы.

В ноябре власти Турции предупредили крупнейших грузоотправителей нефти, что их судам нужно будет предъявлять страховку при проходе через проливы страны. Прогнозировалось, что со вступлением в силу новых санкций ЕС в отношении России данная мера может существенно сократить поток транспортировок российского сырья. СМИ писали, что правительство Турции закроет проливы Босфор и Дарданеллы для нефтяных танкеров, которые не имеют страхового покрытия.