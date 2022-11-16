Совфед одобрил закон о статусе ветерана для добровольцев СВО

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Совет Федерации одобрил закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции, сообщает ТАСС. Документ устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и других заболеваний, полученных при выполнении задач СВО.

Статусом ветерана боевых действий наделяются лица, вступившие в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, которые содействуют выполнению задач в ходе СВО, — сказано в сообщении.

Авторами инициативы стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Документ предусматривает, что на добровольцев и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета. В состав формирований могут войти как добровольно поступившие в них россияне, так и военнослужащие, направленные туда решением Министерства обороны.