Совфед одобрил закон о самозапрете на выдачу кредитов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенаторы одобрили закон о самозапрете на выдачу кредитов, сообщает пресс-служба Совфеда. Закон «О потребительском кредите (займе)» вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Федеральным законом предусматривается право физического лица на установление запрета на заключение кредитными и микрофинансовыми организациями с ним договоров потребительского кредита (займа) в целях предупреждения практик мошеннического получения средств третьими лицами, — сообщили в Совфеде.

Для установления запрета гражданин будет вправе бесплатно подать заявление через МФЦ или сайт «Госуслуги». Аналогично можно будет снять эти ограничения.

Ранее финансовый омбудсмен Павел Медведев заявил, что принятый Госдумой закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов, продуман не до конца. По его словам, банки зачастую выдают кредиты, не проверяя данные заемщика, что делает нововведение бесполезным. По словам эксперта, информацией о самозапрете клиента должны обладать все банки и микрофинансовые организации через бюро кредитных историй и Центробанк. Только после этого сотрудник банка может продолжить разговор с клиентом.