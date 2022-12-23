Совфед одобрил закон о приостановке исков в отношении мобилизованных

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях, передает ТАСС. Согласно документу, банки будут приостанавливать взыскание долгов с участников СВО.

Сообщается, что закон закрепляет в Арбитражно-процессуальном кодексе, Гражданско-процессуальном кодексе, Кодексе административного судопроизводства и в законе «Об исполнительном производстве» единый перечень оснований для приостановления исполнительного и судопроизводства. Также судопроизводство будет приостановлено по причине призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

Оговаривается, что перечисленные случаи не должны служить основанием для приостановления исполнительных производств по алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что в список о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях попадают участвующие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России и воинских формирований, в проведении контртеррористической операции, выполняющие задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта. После принятия документа заявление о приостановке сможет подать как сам должник, так и член его семьи. К нему должны прилагаться документы, подтверждающие возникновение основания для приостановления исполнительного производства.