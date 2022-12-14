Совфед одобрил закон о праве мобилизованных на ранее занимаемую должность

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Совет Федерации принял закон, который дает преимущественное право мобилизованным гражданам на получение ранее занимаемой должности. Кроме того, документ предусматривает возможность получения другой вакантной должности, соответствующей квалификации призванных в ВС РФ в рамках мобилизации.

По закону преимущественное право возврата на рабочее место будет действовать в течение трех месяцев после окончания прохождения военной службы по контракту или по договору о добровольном выполнении задач ВС РФ.

Ранее Госдума приняла законопроект в трех чтениях. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что законодательная норма распространяется на трудовые правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Ранее стало известно, что российские банки и микрофинансовые организации предоставили мобилизованным гражданам отсрочки по выплатам кредитов на общую сумму свыше 45 млрд рублей. Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута заявил, что всего военнослужащими и их родственниками было подано более 100 тысяч заявлений на отсрочки по кредитам, большинство из которых были удовлетворены.