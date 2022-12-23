Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

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Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности, сообщает ТАСС. В Уголовный кодекс планируется добавить статьи, которые предусматривают ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к диверсиям, а также за их финансирование. Также уголовно наказуемым станет обучение совершению диверсий, создание сообществ для этих преступных целей и участие граждан в них.

Так, за содействие деятельности диверсантов грозит лишение свободы от 8 до 15 лет, за обучение диверсиям — от 15 лет до пожизненного заключения лишения свободы. За руководство диверсионным сообществом и участие в нем предлагается наказывать аналогичным образом или лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Законопроект был одобрен Совфедом, несмотря на замечания профильного комитета по конституционному законодательству и госстроительству. Председатель комитета Андрей Клишас указал на то, что в законе по ряду составов неоконченные преступления наказываются более строго, чем оконченные. По мнению сенатора, это неправильно. Он добавил, что в январе следующего года законодатели планируют решить этот вопрос.

Ранее Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы за диверсионную деятельность. Документ содержит три дополнительные статьи в УК РФ о содействии и обучении диверсиям, а также о руководстве диверсионным сообществом и участии в нем.

Президент России Владимир Путин в поздравлении ко Дню работника органов безопасности заявил, что контрразведка должна предотвращать любые действия зарубежных спецслужб. Он также пообещал снабдить органы безопасности в новых регионах всей необходимой техникой и вооружением самых современных образцов.