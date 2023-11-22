Совфед одобрил закон о повышении пенсий в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон о повышении страховых пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента. Документ также предусматривает повышение стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к пенсии.

Согласно документу, с 1 января страховые пенсии вырастут на 7,5%. На такую же величину повышаются пенсионный коэффициент и фиксированная доплата к пенсии. Первый составит 133,05 рубля, вторая — 8134,88 рубля.

В Совфеде добавили, что с 1 февраля по уровню фактической инфляции будут проиндексированы ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), материнский капитал и другие социальные выплаты. Кроме того, с 1 апреля будет произведена индексация социальных пенсий на 7,5%, а с 1 октября на 4,5% вырастут военные пенсии.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. Документ официально вступит в силу с 1 января 2024 года. С этого дня минимальная зарплата будет составлять 19 242 рубля, что на 18,5% выше нынешнего размера МРОТ.