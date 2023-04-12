Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках, сообщается на сайте верхней палаты парламента. Против проголосовал один из 164 сенаторов. Теперь документ ожидает подписи президента.

Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.

Повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале госуслуг или по прошествии семи дней с даты появления в реестре повесток.

Гражданам, которые подлежат призыву и получили повестки, будет запрещен выезд за пределы России до явки в военкомат. В отношении них также могут быть введены ограничения на сделки с недвижимостью, получение кредитов и регистрацию ИП. Закон также предусматривает возможность зачисления в запас граждан, обязаны стоять на воинском учете, без личной явки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказывал мнение, что электронный способ оповещения о призыве на службу избавил ведомства от волокиты и бюрократизма. По его словам, цифровизация воинского учета улучшила эффективность призыва.