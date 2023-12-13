Совфед одобрил уголовное наказание за повторный пронос телефонов в колонии

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Совет Федерации одобрил законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за повторный пронос телефонов в исправительные учреждения. Согласно поправкам, наказание за такое деяние может составить до двух лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Также Совфед утвердил проект закона, предусматривающий усиление административной ответственности за пронос телефонов в колонии. Изменения предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей.

Вместе с тем повышаются штрафы за передачу осужденным или арестованным предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых содержащимися в колониях и изоляторах запрещено законом. Согласно поправкам, штрафы составят от пяти до 10 тысяч рублей, сейчас за такое нарушение могут оштрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

Также Совфед одобрил закон об ограничении использования телефонов и других мобильных устройств с сим-картами на школьных уроках. Нововведения будут включены в закон «Об образовании». После их вступления в силу пользоваться смартфонами будет разрешено только в экстренных случаях. Кроме того, законопроект предполагает введение с 1 сентября 2024 года обязательного урока труда (технологии) для учеников начальной и средней школы, а предмет ОБЖ будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины».