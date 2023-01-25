Совфед одобрил ратификацию визового соглашения России и Белоруссии

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Совфед одобрил закон о ратификации визового соглашения между Россией и Белоруссией, сообщает ТАСС. В пояснительной записке к закону говорится, что его основной целью является создание правовой базы для урегулирования вопросов, связанных с порядком пересечения российско-белорусской границы иностранцами и лицами, не имеющими гражданства.

В рамках реализации соглашения будет создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ России и Белоруссии в пунктах пропуска, — сказано в пояснительной записке.

Стороны в том числе обязуются признать визы и другие документы, которые дают право на въезд и пребывание на территории РФ и Белоруссии.

Власти участвующих в соглашении стран смогут отказать во въезде или сократить срок пребывания на территории государства любого иностранца.

Ранее стало известно, что РФ и африканская страна Эсватини договорились о безвизовом режиме для одной категории россиян. Речь идет о владельцах служебных и дипломатических паспортов. Документ подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и его африканский коллега Тхули Дладла.