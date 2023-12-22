Совфед одобрил расширение категорий прав, позволяющих управлять снегоходами

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Совет Федерации в ходе пленарного заседания 22 декабря одобрил закон, который расширяет категории водительских прав, позволяющих управлять снегоходами, мотовездеходами и квадроциклами, сообщает ТАСС. По действующим нормам, право на управление такими транспортными средствами подтверждается удостоверением тракториста-машиниста или временным удостоверением на право управления самоходными машинами категории «А1».

Согласно закону, право на управление снегоходами, квадроциклами и мотовездеходами будет подтверждаться водительскими удостоверениями категории А и подкатегории В1. Кроме того, право на управление указанными самоходными машинами также подтверждается водительскими удостоверениями категорий В, С и D, если эти машины используются на основании договора аренды или проката. В документе также указано, что правительство России вправе определять правила заключения и исполнения возмездных договоров, которыми предусматривается временная передача гражданам в управление указанных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Совфеде оценили возможность полного перехода на цифровые водительские права. Член комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин заявил, что этого делать нельзя из соображений безопасности и оперативности, поскольку у водителей не всегда есть возможность выхода в интернет. Сенатор также подчеркнул, что проект постановления, который уравнивает бумажные и цифровые водительские права, разработан и скоро будет внесен на рассмотрение в кабмин.