Совфед одобрил повышение ставки налога на прибыль для IT-компаний Совфед принял ставку налога на прибыль для IT-компаний в 5% на 2025–2030 годы

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Совет Федерации России в ходе заседания принял поправки в Налоговый кодекс, которые, в частности, предусматривают повышение ставки налога на прибыль для IT-компаний в 5% на следующие пять лет. Отмечается, что до конца текущего года будет сохраняться нулевая ставка, установленная в 2022 году. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты парламента.

Действующий в настоящий момент закон был принят, чтобы поддержать отечественный IT-сектор на фоне рестрикций, введенных Соединенными Штатами и Евросоюзом. Норма также предусматривает льготы для работающих в данной сфере компаний при реорганизации в форме выделения.

Ранее сообщалось, что члены Совфеда в среду, 10 июля, одобрили закон, по которому в стране вводится прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%, которые зависят от размера доходов граждан. Документ был принят в рамках 572-го пленарного заседания верхней палаты парламента.

До этого соответствующий закон, призванный усовершенствовать налоговую систему в стране, приняли в Государственной думе России. Отмечалось, что данный тип налогообложения начнут применять с 2025 года. Согласно норме, в РФ будет действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ. Исходя из нее, базовая ставка налога 13% сохраняется для граждан, чей доход составляет не более 2,4 млн рублей в год.