Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат

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Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке. Теперь за отказ приходить в комиссариат без уважительной причины будет грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

В случае непредоставления юридическими лицами списков для постановки граждан на учет штраф составит 400 тысяч рублей. Также штрафы предусматриваются при неоповещении граждан о вызове по повестке. Должностные лица будут обязаны заплатить за свой проступок до 50 тысяч рублей, юридические — до 400 тысяч рублей.

Если гражданин не предоставил в военкомат сведения об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, должности или месте жительства, штраф составит от 1 до 5 тысяч рублей. В случае уклонения от медицинского обследования придется заплатить от 3 до 25 тысяч рублей. Также до 5 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленную порчу документов.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, в каких случаях россияне могут получить штраф за неявку в военкомат по повестке. По его словам, граждан могут привлечь к административной ответственности, если они не успели прийти к назначенному времени. При этом срок давности в таких случаях составляет два месяца. По его истечении россиян уже не могут привлечь к ответственности, уточнил правозащитник.