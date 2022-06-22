Совфед одобрил легализацию параллельного импорта

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Совет Федерации РФ одобрил закон, легализующий параллельный импорт в России. Ранее документ приняли в Госдуме. По словам представителя члена комитета Совфеда по экономической политике Александра Жукова, благодаря новому закону на российском рынке снизится рост цен на товары, импортируемые из недружественных стран, пишет ТАСС.

Закон снизит рост цен на импортируемые товары в связи с действиями недружественных стран, — заявил Жуков.

Ранее депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли закон о легализации параллельного импорта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данный закон разработали, чтобы защитить экономику России и ее граждан в условиях санкционных ограничений Запада, говорится на сайте ГД. По его словам, принятые меры призваны упростить торговлю товарами из списка параллельного импорта.

До этого сообщалось, что крупнейшие маркетплейсы РФ предпринимают попытки по ввозу зарубежной продукции. В их число вошел «Яндекс.Маркет», который опубликовал несколько вакансий, связанных с международными закупками. Представитель торговой площадки уточнил, что компания ищет новые каналы поставок бытовой техники, электроинструментов, электроники и товаров для здоровья и займется в том числе ввозом продукции по параллельному импорту.