Совфед одобрил изменения условий службы по контракту В России отменили верхний возрастной предел для прохождения военной службы по контракту

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото Министерство обороны Российской Федерации

Законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы был рассмотрен на заседании Госдумы (ГД) и принят сразу в трёх чтениях, Совет Федерации одобрил его, сообщает ТАСС. Авторы законопроекта предложили отменить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (для мужчин это до 65 лет).

Отмечается, что при голосовании 159 сенаторов поддержали закон. Один человек воздержался.

Нам надо укреплять Вооруженные силы, помогать Министерству обороны. Наш Верховный главнокомандующий все делает для того, чтобы армия побеждала и повышала свою эффективность, — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Раньше первый контракт о прохождении военной службы были вправе заключить граждане России в возрасте до 40 лет, а иностранцы — до 30 лет. Новый закон будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, — медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи — на военную службу по контракту.

Ранее военный эксперт Борис Юлин заявил, что повышение предельного возраста для заключения первого контракта на службу в ВС РФ может привести к снижению количества призывников. По его мнению, в армию теперь будут идти безработные россияне.