Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам Совфед одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам, передает ТАСС. Отмечается, что они получат страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств.

После 1 января 2025 года работающим пенсионерам будет выплачиваться страховая пенсия, а также фиксированная выплата к страховой пенсии с учетом ее повышения в размере, осуществляемом на 31 декабря 2024 года. Сумма индексации будет исчисляться, исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой в период работы страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Будут также учтены все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет.

Ранее ведущий экономист АНО «Неокономика» Александр Виноградов заявил, что индексацию пенсий пришлось вернуть из-за дефицита кадров. Экономист уверен, что деньги на это в бюджете найдутся. Однако индексацию пенсий могут отменить так же легко, как и вернули. Например, если эти меры не помогут заполнить рабочие места.

Предложение вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года внес на ПМЭФ президент России Владимир Путин. Инициативу поддержали все парламентские фракции. Индексация затронет выплаты 8 млн россиян, правительство ожидает существенного уровня индексаций благодаря росту зарплат в России.