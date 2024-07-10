Совфед одобрил ежегодные выплаты семьям с детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Совет Федерации на заседании 10 июля одобрил закон о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми, сообщается в Telegram-канале органа. Семейная налоговая выплата предусматривает возврат части НДФЛ, уплаченного за прошлый год. Налог будет пересчитан по ставке 6%, уточняется в сообщении.

В России появится ежегодная семейная налоговая выплата. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании, — говорится в сообщении.

Как отмечается, право на льготу будут иметь работающие родители, опекуны или попечители с двумя и более детьми. Все они должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно в ней проживать.

Вычет будет начисляться при условии среднедушевого дохода семьи в размере, не превышающем 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения. Возраст детей при этом не должен превышать 18 лет или 23 года, если ребенок учится на очной форме. Также у ее получателя не должно быть задолженности по уплате алиментов.

Ранее стало известно, что срок действия льготной ипотеки по ставке 6% годовых в России продлен до 2030 года. Пользоваться предложением могут семьи с детьми, где воспитывается как минимум один ребенок в возрасте до шести лет.