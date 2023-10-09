Совфед назовет дату выборов президента России в декабре

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Дата выборов президента Российской Федерации станет известна в декабре текущего года, сообщила в своем Telegram-канале сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она также отметила стабильность государственной системы России.

В этом месяце Совет Федерации определит дату выборов президента России. Мы четко понимаем, что налаженная государственная система России устойчива и стабильна. Законодательная база подготовлена, — написала Ольга Ковитиди.

Недавно сообщалось, что депутаты Госдумы планируют внести ряд уточнений в закон о выборах президента. Парламентарии намерены обсудить изменения в нормативно-правовую базу до конца октября. Профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству будет принимать предложения и замечания к законопроекту до 15 октября.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее предложил отменить выборы президента России на время проведения спецоперации ВС РФ. Он добавил, что можно провести голосование только с одним кандидатом — Владимиром Путиным. По словам Кадырова, в настоящий момент нет другого человека, который мог бы защитить Россию.

Ранее профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Олег Шабров заявил, что в России необходимо акцентировать внимание на возможных проблемах безопасности при проведении электронного голосования. Он пояснил, что этот вопрос нужно решить до президентских выборов.