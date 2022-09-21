Совфед начал проработку поправок о защите трудовых прав мобилизованных

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Парламентарии начали прорабатывать поправки в Трудовой кодекс (ТК) России, которые касаются защиты трудовых прав граждан, попавших под частичную мобилизацию, заявила глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко. В разговоре с ТАСС она указала на важность этих корректировок. По словам Святенко, в первую очередь это нужно для того, чтобы покинувший рабочее место призывник сохранил за собой место.

Сейчас работаем над этим. Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место. Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки частично мобилизованным, — отметила Святенко.

Она не исключила закрепление мер по государственной компенсации для граждан в случае потери рабочего места.

Как отметил замглавы ЛДПР Ярослав Нилов, «инициатива, которая позволит обеспечить гарантию сохранения рабочего места для тех, кто будет мобилизован» должна быть межфракционной.

Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он также сообщил, что потери России во время военной операции на Украине составили 5937 человек.