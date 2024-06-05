Совфед досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Турчака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Турчак

Совет Федерации на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака, сообщает ТАСС. Это связано с его назначением временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.

Турчак был членом Совете Федерации с 2009 по 2017 год. В сентябре 2020-го в палате была введена вторая должность первого вице-спикера, которую он впоследствии занял. Срок его полномочий истекал в сентябре 2026 года.

4 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Турчака на пост врио главы Республики Алтай. Тем же указом глава государства снял с должности Олега Хорохордина, возглавлявшего регион с 2019 года.

Как считает финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев, Турчаку на посту врио главы региона предстоит развивать туризм. Эксперт подчеркнул, что одним из вариантов может стать конный туризм. Экономист добавил, что в республике достаточно скромный уровень жизни. По его словам, этим вопросом также предстоит заняться новому главе.

Турчак в 2009 году был назначен исполняющим обязанности губернатора Псковской области. Он занял должность в 33 года, таким образом став одним из самых молодых глав регионов страны. В качестве главы области Турчак проработал до 2017 года.