Советники по воспитанию в школах и колледжах получат дополнительные выплаты Кравцов анонсировал допвыплаты для советников по воспитанию в школах и колледжах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советники по воспитанию в школах и колледжах России с сентября 2024 года начнут получать дополнительные выплаты, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, отчитываясь перед депутатами Госдумы. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, механизм разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Сегодня выстроилась единая целостная система воспитания, которая включает в себя и институт советника директора по воспитанию. И, начиная с сентября, будут дополнительные выплаты всем советникам не только в школах, но и колледжах. Сегодня порядка 65% школьников после девяти класса идут в колледжи, выбирают рабочую профессию, специальность, — заявил он.

Выступая перед парламентариями, Кравцов также заявил, что Минпросвещения совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) провело работу по снижению цен на государственные учебники для школьников. По его словам, теперь в стране будет действовать конкурентная процедура.

Так Кравцов заявил о завершении работы по формированию суверенной системы образования в России. По его словам, министерство исключило иностранное влияние на работу образовательных учреждений, а также обеспечило их государственной информационной системой.