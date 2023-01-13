Советник Пушилина забрал свои слова об окружении Артемовска

Фото: МО РФ

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский опроверг свои слова об окружении Артемовска. В своем Telegram-канале он написал, что его заявление было преждевременным.

Информация от меня по блокировке Артемовска преждевременна, но при этом наши парни из ЧВК «Вагнер» двигаются на этом направлении к победе, — написал Кимаковский.

В ночь на 12 января Кимаковский заявил, что российские военные взяли город Артемовск (украинское название — Бахмут) в оперативное окружение. Он уточнил, что город окружают с двух сторон. Кимаковский добавил, что вокруг населенного пункта плотно работают российские артиллеристы.

11 января предприниматель Евгений Пригожин заявил о «полном освобождении и зачистке» Соледара от подразделений украинской армии. Его слова публиковала пресс-служба в Telegram-канале. Согласно утверждению бизнесмена, мирные граждане были выведены из города, а украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены.

Через два дня в Минобороны сообщили, что российские войска установили полный контроль над Соледаром, что позволяет отрезать снабжение ВСУ в Артемовске. По информации ведомства, после этого военные могут заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские силы.