Советник главы Крыма назвал фейком сообщения о введении ЧП на полуострове Советник главы Крыма Крючков назвал фейком сообщения о введении ЧП на полуострове

Фото: Соцсети

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале опроверг распространившиеся в Сети сообщения о введении чрезвычайного положения на территории полуострова. Он призвал прекратить муссирование украинских фейков.

Прошу не распространять украинские фейки. Доверяем только официальной информации. Никакое чрезвычайное положение никто не вводил, — написал он.

Ранее жители Крыма сообщили о взрывах в районе поселка Новофёдоровка. Очевидцы сообщают, что слышали не менее семи ударов. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков подтвердил факт взрывов, призвав подождать официальных сообщений и не плодить версии.

Уточняется, что первый взрыв произошел около 15:00 по местному времени, за ним последовало еще несколько. Информации о пострадавших и погибших нет. Местные жители предполагают, что удар мог быть нанесён по военному аэродрому. Официального подтверждения информации Минобороны России и властей региона нет. На место взрывов выехал глава Крыма Сергей Аксенов.