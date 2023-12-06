Совет Федерации предложил дату президентских выборов Клишас: Совет Федерации предложил провести выборы президента РФ 17 марта

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Владимир Путин

Совет Федерации предлагает провести выборы президента РФ 17 марта 2024 года, сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Как он уточнил в Telegram-канале, постановление о назначении даты выборов верхняя палата парламента рассмотрит 7 декабря.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству на своем заседании 6 декабря рассмотрит проект постановления Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Вопрос будет внесен на рассмотрение очередного пленарного заседания Совета Федерации 7 декабря 2023 года, — написал сенатор.

На заседании комитета Клишас отметил, что на рассмотрение пригласят главу ЦИК России Эллу Памфилову, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Центризбирком в свою очередь примет решение о возможности многодневного голосования.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что Совфед на заседании 13 декабря объявит о начале кампании по выборам президента в России. По данным журналистов, кампания должна быть «простой и понятной» из-за ситуации специальной военной операции. Памфилова назвала предстоящие президентские выборы важнейшим событием за всю историю России.

До этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что любые попытки вмешаться в избирательные процессы, проходящие на территории России, будут пресекаться. Он добавил, что государство сделает все возможное, чтобы не допустить интервенции. Глава государства напомнил, что выборы должны быть открытыми, прозрачными и организованными на высшем уровне.