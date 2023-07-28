Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний

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Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний в ходе заседания, завершающего весеннюю сессию, оно транслировалось в Telegram-канале. Сенаторы также утвердили категории организаций, которые будут освобождены от уплаты налога.

Закон предусматривает единовременную уплату налога компаниями со средней доналоговой прибылью за 2021-2022 годы в размере более миллиарда рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Компании должны уплатить налог до 28 января 2024 года. При этом сумму налога можно снизить вдвое, до ставки 5%, если досрочно осуществить платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Предполагается, что такое решение реализуют через налоговый вычет.

Документ освобождает от уплаты налога компании, учрежденные после 2020 года, малые и средние предприятия, а также плательщиков единого сельхозналога. От этого налога также освобождаются нефтегазовые и угледобывающие компании, для которых в 2023 году уже предусмотрены дополнительные изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ранее правительство предложило расширить список компаний, освобожденных от налога на сверхприбыль. В перечень внесли застройщиков, реализующих проекты с привлечением средств россиян через эскроу-счета и не выплачивавших дивиденды в 2021-2022 годы, финансовые организации, в отношении которых действует механизм предупреждения банкротства, а также компании, не имеющие выручки в 2018-2019 годы.