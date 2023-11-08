Совет Федерации одобрил поправки в закон о президентских выборах

Совет Федерации одобрил закон, в рамках которого уточняются некоторые положения закона «О выборах президента РФ». Согласно документу, на заседания избиркомов будут допускаться представители только тех СМИ, у кого есть трудовой договор. Также вводятся ограничения на съемку на участках, расположенных в воинских частях. Голосование в субъектах с военным положением будет возможно по итогам консультаций ЦИК с Министерством обороны России, ФСБ, а также главами этих регионов. Кроме того, законом закрепляются привали проведения выборов за рубежом.

В законе говорится, что при проведении предвыборной агитации на выборах президента не допускается использование сайтов, заблокированных Роскомнадзором. Также закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме.

Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству Владимир Полетаев отметил, что «с учетом возможных провокаций уточняются правила проведения голосования на участках за рубежом». Также, время проведения голосования могут быть скорректированы по решению главы диппредставительства или консульского учреждения России.

По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству и одного из авторов инициативы Андрея Клишаса, которые приводит ТАСС, документ разрабатывался долго. Была поставлена задача уложиться до начала избирательной кампании по выборам президента, которые состоятся в 2024 году.

По данным избирательного законодательства, президентские выборы намечены на март, финальное решение касательно даты Совфед примет в декабре. Дата должна быть объявлена в срок не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня начала выборов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если глава российского государства Владимир Путин захочет пойти на новый срок, у него не будет конкуренции. Он также заявлял, что действующий президент на грядущих выборах сможет набрать более 90% голосов.