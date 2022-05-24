«Совершенно непонятно»: Песков о списке влиятельных людей по версии Time Песков назвал непонятным выбор самого влиятельного политика по версии журнала Time

Дмитрий Песков / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «совершенно непонятным» выбор наиболее влиятельного политика по версии журнала Time, которым в этом году стала премьер-министр Барбадоса Миа Моттли. По его словам, которые приводит ТАСС, речь может идти о субъективном выборе редакции, которая к тому же «уравняла» президента США Джо Байдена и оппозиционера Алексея Навального, написавших вводные материалы соответственно о президенте Украины Владимире Зеленском и его российском коллеге Владимире Путине.

Непонятно, почему уважаемое издание ставит президента США на одну линию с одним из российских заключённых. Это тоже трудно понять, но, впрочем, это выбор редакции, — заявил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский вошли в рейтинг самых влиятельных людей журнала Time в категории «Лидеры». Заметку о Зеленском написал Джо Байден, о Путине — Алексей Навальный. В рейтинг, кроме того, вошли сам Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и нобелевский лауреат, журналист Дмитрий Муратов.