«Пестуют новую гиену Европы»: замсекретаря Совбеза России о США и Польше Замсекретаря Совбеза России: США подталкивают Польшу к прямому участию в конфликте на Украине

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США подталкивают Польшу к прямому участию в конфликте на Украине. Вашингтон поддерживает антигуманные высказывания польских политиков и националистические настроения, тем самым пестуя новую гигиену Европы, приводит РИА Новости слова замсекретаря Совбеза России Александра Венедиктова.

Посмотрите, как настойчиво они подталкивают младонатовцев, особенно поляков, к прямому вовлечению в события на Украине. Одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой, закрывают глаза на антигуманные и расистские высказывания польской элиты, всячески поощряют рост там националистических и шовинистских настроений. Фактически пестуют новую гиену Европы, — отметил Венедиктов.

По его словам, «100 лет назад Запад создал эту страну для сдерживания Советской России» и и превратил в агрессивное государство.

Потом с другой стороны так же вырастили нацистский режим, а затем их стравили, — отметил замсекретаря Совбеза.

По данным исследовательского центра Pew Research Center, Польша возглавила список стран, жители которых негативно относятся к России. 97% описали свое отношение к РФ как неблагоприятное, а 91% — как очень неблагоприятное.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в середине июня заявил, что Варшава не позволит России провести «восстановление империи». По его словам, Российская империя будет нести прямую угрозу для европейских стран, поэтому ее созданию нужно как можно более активно противостоять и направить большие силы на поддержку Украины.