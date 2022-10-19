Совбез разработал дополнительные меры по защите россиян за рубежом Патрушев объявил о разработке дополнительных мер по защите россиян за рубежом

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Николай Патрушев

На фоне «ярой руссофобской политики» Совет безопасности России разработал дополнительные меры защиты россиян за рубежом, сообщил экс-директор ФСБ России Николай Патрушев. По его словам, граждане РФ, оказавшиеся за границей, могли попасть в затруднительное положение, передает ТАСС.

Выработаны дополнительные меры по защите наших соотечественников за рубежом, попавших в затруднительное положение в результате ярой русофобской политики недружественных государств, — сказал Патрушев.

Какие именно это будут меры, секретарь Совета безопасности не назвал.

Ранее журналист Кости Хейсканен в разговоре с Пятым каналом предупредил россиян об опасностях за границей, он предупредил, что соотечественники могут почувствовать себя изгоями. По словам корреспондента, в настоящее время граждане РФ «стали как евреи когда-то», поскольку над ними издеваются в моральном отношении. Он добавил, что это произошло «благодаря министру иностранных дел Финляндии Пеку Хаависто».