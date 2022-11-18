Совбез обсудит вопросы совершенствования гражданской обороны Путин предложил Совбезу обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности предложил поговорить о совершенствовании гражданской обороны. Глава государства заявил об этом, ссылаясь на предложение от МЧС, передает РИА Новости.

У нас сегодня плановый вопрос. Министерство по чрезвычайным ситуациям — МЧС — предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать, — сказал Путин.

После в Кремле отметили, что президент обсудил с членами Совбеза вопросы по указанной проблематике.

Утром пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. Также он сказал, что президент собирается принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Встреча состоится 23 января в Ереване.

Ранее Путин на заседании оргкомитета «Победа» назвал основы национальной идентичности России. По его словам, их составляют преемственность поколений, верность традициям и высокие духовно-нравственные ориентиры.