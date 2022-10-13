Совбез обсудил создание подразделений СК в новых регионах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Члены Совета безопасности России обсудили вопросы связанные с созданием и функционированием подразделений Следственного комитета (СК РФ) в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что соответствующая работа уже начата и «будет вестись системно для создания на новых территориях эффективного государственного механизма».

На совещании в Совете безопасности обсудили вопросы, связанные с созданием и работой новых подразделений Следственного комитета РФ на присоединённых территориях. <...> В соответствии с поручением Президента эта большая работа уже начата, — написал Медведев.

Он также отметил, что сегодня одна из важнейших задач — создать в новых российских регионах полноценные и работоспособные структуры государственной власти. Вертикаль власти там предстоит строить заново, «буквально с нуля и в сжатые сроки», заключил Медведев.

Ранее в Центре картографии сообщили, что в Москве открылась продажа карт России с новыми территориями. В составе РФ обозначены Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Уточняется, что продукция будет печататься штучно или малыми партиями.