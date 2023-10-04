«Сотрясание воздуха»: Захарова об идее ядерного зонтика над Украиной Захарова назвала идею о ядерном зонтике над Украиной сотрясанием воздуха

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса развернуть над Украиной ядерный зонтик НАТО является «сотрясанием воздуха», сказала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Вместе с тем, по ее словам, это заявление не пройдет бесследно.

Это страна, которая не внесла, мне кажется, ничего кардинально важного или чрезвычайно актуального в решение какого-либо вопроса, связанного с ядерной безопасностью. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Но при этом вот такое сотрясание воздуха, оно не проходит бесследно, — сказала Захарова.

Она добавила, что другие регионы будут задаваться вопросом, почему отдельной стране в обход всех правил положен ядерный статус, а другим — нет.

Ранее Габриэлюс призвал распространить пятую статью НАТО и ядерный зонтик на Украину и оставленные в серой зоне страны, расположенные вблизи границ Альянса. По его словам, для Европы настало время сменить сложившуюся после падения Берлинской стены «геополитическую ментальность».

В конце сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. Конкретные детали госсекретарь обсуждать не стал, добавив лишь, что последствия будут тяжелыми не только для тех, кто использует ядерное оружие, «но также и для многих других».