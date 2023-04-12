Сотрудников Минобороны РФ предложили штрафовать за срыв гособоронзаказа Рабочая группа по СВО предложила штрафовать сотрудников Минобороны за срыв гособоронзаказа

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Рабочая группа по вопросам спецоперации (СВО) направила на отзыв в правительство законопроект, который предусматривает введение ответственности за срыв и нарушение договоренностей по гособоронзаказу для военных представителей и должностных лиц Минобороны РФ, говорится в Telegram-канале группы. В рамках проекта также предлагает распространить ответственность за нарушение сроков и порядка осуществления контроля качества и приемки военной продукции. Указанные суммы штрафов: от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

В случае невыполнения гособоронзаказа в отношении должностных лиц предприятия-исполнителя предусмотрена уголовная ответственность. В то же время представителям Минобороны грозит только дисциплинарное взыскание, — указал глава подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики Владимир Гутенев.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому предприятия, срывающие гособоронзаказ, в случае введения военного положения переведут на внешнее управление. В документе говорилось о том, что государственные руководители будут самостоятельно управлять производством до истечения военного положения в стране.