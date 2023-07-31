Сотрудникам Минтранса запретили пользоваться гаджетами популярного бренда Работникам Минтранса запретили использовать технику Apple в служебных целях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудникам Минтранса запретили использовать в служебных целях iPhone и другие устройства, произведенные компанией Apple, передает РИА новости со ссылкой на источники в министерстве. Им рекомендовано перейти на гаджеты других производителей.

Для служебного пользования технику Apple использовать запрещено, — сказал один из собеседников агентства.

Другой уточнил, что речь идет сотрудникам нельзя использовать iPhone для разговоров и переписок по рабочим вопросам. Источники агентства также добавили, что в министерстве идет процесс перехода на смартфоны других брендов.

Ранее стало известно, что аналогичный запрет введен в Министерстве культуры России. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», работники министерства приобретают новые смартфоны за свой счет, после чего им нужно будет перенести все свои данные со старых девайсов. В середине июля техника Apple попала под запрет в Минпромторге.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала госслужащих отказаться от использования iPhone в служебных целях ради национальной безопасности. По ее словам, это связано с тем, что недружественные по отношению к России государства прослушивают «весь мир».