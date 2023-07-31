Сотрудникам Минцифры предложили работать из дома после атаки дронов Глава Минцифры предложил сотрудникам работать удаленно после атаки дронов на «Москва-Сити»

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Сотрудникам Министерства цифрового развития России разрешили перейти на удаленный режим работы после атаки украинских беспилотников на IQ-квартал «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, один из дронов ВСУ попал прямо в офис ведомства. Глава министерства Максут Шадаев призвал сотрудников к стойкости.

Офисы Минцифры РФ находятся на 10 и 11 этажах здания в IQ-квартале «Москва-Сити». В результате атаки БПЛА несущие конструкции высотки не пострадали, однако фасаду требуется ремонт. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Сотрудникам ведомства предложили работать из дома до следующей недели. Отмечается, что руководителям и тем, кто нужен на местах, по-прежнему придется работать в офисе.

Украинские беспилотники атаковали Москву утром 30 июля. Они появились в районе «Москва-Сити» и в подмосковном Одинцово. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что дроны были сбиты средствами ПВО или подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы. В ведомстве назвали произошедшее террористической атакой. Отмечается, что в результате инцидента пострадал один мужчина, работающий охранником в башне «Око-2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после атаки беспилотников на «Москва-Сити» меры безопасности усилены. При этом он подчеркнул, что безопасность граждан и государственных структур равноценна, это понятие в одной плоскости.