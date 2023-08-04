Сотрудникам МЧС и ЧОП разрешили сбивать беспилотники Путин подписал закон о праве силовиков и сотрудников МЧС сбивать беспилотники

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам силовых ведомств, МЧС РФ и частных охранных предприятий сбивать беспилотники в зоне своей ответственности. Текст документа, вносящего изменения сразу в несколько законодательных актов, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Подчеркивается, что в список организаций, помимо МЧС и ЧОП, вошли МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, а также ФСИН. Кроме того, такими полномочиями наделяются сотрудники Государственной фельдъегерской службы. Частные охранные предприятия будут иметь право сбивать дроны лишь в том случае, если они занимаются охраной объектов с установленными требованиями к антитеррористической защищенности. Кроме того, к сотрудникам таких предприятий предъявляются определенные требования. В частности они должны обладать соответствующей лицензией и пройти подготовку по обращению с дронами.

Как сообщалось ранее, российские специалисты разрабатывают комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов. Многофункциональная радиолокационная станция будет весить не более 25 килограммов. По словам генерального директора Рыбинского завода приборостроения Андрея Комогорцева, работа находится на финальном этапе, комплекс официально представят до конца 2023 года.