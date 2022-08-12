Сотрудники ФСБ на границе с Украиной будут служить один день за два

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Cотрудникам пограничных подразделений ФСБ будут засчитывать за два один день службы на границах России, примыкающих к зоне военной операции, следует из указа президента страны Владимира Путина. Также один месяц нахождения в госпитале после ранения в ходе охраны границы с Украиной или участия в военных действиях будет приравнен к двум месяцам несения военной службы.

Один день выполнения задач по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, за два дня, — сообщается в указе.

4 августа Владимир Путин подписал закон, позволяющий относить к ветеранам боевых действий сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), отражавших вооруженное вторжение на территорию страны. Статус ветерана боевых действий предоставят и тем пограничникам, которые уволены в запас. Отмечается, что мера распространяется на правоотношения, возникшие после 24 февраля 2022 года, и касается произошедшего на границе с Украиной, ДНР и ЛНР.

Кроме того, пострадавшие в результате «выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации» военнослужащие ФСБ теперь будут относиться к инвалидам боевых действий.