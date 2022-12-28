Сотрудника посольства Литвы в России объявили персоной нон грата МИД РФ объявил сотрудника посольства Литвы в России персоной нон грата

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата одного из дипломатов посольства Литвы в РФ, говорится на сайте ведомства. Данные меры были приняты в ответ на высылку сотрудника посольства России в Литве. Дипломат должен покинуть территорию России в течение пяти дней с момента вынесения решения.

28 декабря в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Литвы в России Юргита Цибулскиене. Литовской стороне заявлен решительный протест в связи с необоснованной высылкой 1 декабря с. г. сотрудника Посольства России в Вильнюсе. В качестве ответной меры один из дипломатов литовского посольства объявлен «persona non grata», ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 5 дней, — говорится в сообщении МИД РФ.

1 декабря Министерство иностранных дел Литвы объявило одного из сотрудников российского посольства в Вильнюсе персоной нон грата. Его имя не раскрывается. Сотруднику посольства было дано пять дней, чтобы покинуть страну.

Ранее власти Молдавии объявили одного из сотрудников посольства России в Кишиневе персоной нон грата. В ведомстве решение о выдворении сотрудника дипломатической миссии связали с инцидентом с падением фрагментов ракеты на территорию Молдавии.