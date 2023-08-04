Соратник Навального получил восемь лет колонии общего режима Сотрудник штаба Навального Даниэль Холодный получил восемь лет колонии общего режима

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Соратника осужденного политика Алексея Навального Даниэля Холодного приговорили к восьми годам общего режима, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его адвоката Светлану Давыдову. Ранее назначенный Холодному срок известен не был, поскольку в зале суда звук трансляции был низкого качества, из-за чего не было слышно слов приговора.

Холодный является сотрудником штабов Навального (организации признаны в РФ экстремистскими, деятельность запрещена).

В деле Навального и Холодного было шесть статей УК: о создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, его финансировании, вовлечении подростков в опасные действия, создании посягающей на права граждан НКО и реабилитации нацизма.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу об экстремизме. Его обвинили по шести статьям: «Публичные призывы к экстремистской деятельности», «Финансирование экстремистской деятельности», «Реабилитация нацизма», «Вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий» и «Создание НКО, посягающей на права граждан РФ».

Дело поступило в Мосгорсуд 25 мая. Прокурор запрашивал для оппозиционера 20 лет колонии особого режима. На данный момент Навальный отбывает срок в 9 лет колонии строго режима за мошенничество в особо крупном размере.