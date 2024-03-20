«Сотрем их с лица земли»: в Госдуме назвали дату окончания СВО Певцов: Россия завершит спецоперацию победой в 2025 году

Фото: МО РФ

Депутат Государственной думы Дмитрий Певцов опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором обратился к жителям приграничных с Россией регионов, подвергаемых обстрелам ВСУ. Он пожелал жителям этих регионов как можно скорее увидеть мирное небо над головой и пообещал скорый конец спецоперации. В обращении он предположил, что в 2025 году спецоперация завершится поражением Украины и этот год станет годом СВО. Певцов выразил уверенность, что все «укронацисты будут стерты с лица Земли».

Считаю, что 2025 год нужно назвать годом защитника Отечества, поскольку это будет 80-я годовщина нашей Великой Победы и, уверен, это будет годом победы в специальной военной операции — очередной нашей великой победы, — считает парламентарий.

Он призвал жителей приграничных регионов быть сильными и пообещал, что «нацистов на земле России не останется в скором времени». Депутат добавил, что если в Белгородчине кто-то сомневался в «украинских террористических бомбежках», то сейчас все стало очевидно.

Дорогие белгородцы, держитесь, родные. Мы их всех сотрем с лица земли. Укронацистов, нацистов на земле России не останется в скором времени. Я в этом глубоко убежден, — заключил он.

20 марта Белгородская область попала под мощный обстрел украинской армии, в результате действий ВСУ погибли двое мужчин. Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что еще два человека серьезно ранены: у мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза.

Губернатор Курской области Роман Старовойт 20 марта сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Противник атаковал его несколько раз за утро. Часть снарядов прилетела в район местного промышленного предприятия.