Составлен список ярких и колких анекдотов от Владимира Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

На встрече с главами муниципалитетов 16 января президент России Владимир Путин рассказал подходящий к случаю анекдот, прервав выступление собеседника. Как пошутил глава государства и какие еще яркие и колкие анекдоты он рассказывал на публичных мероприятиях?

Что за анекдот про сыр с плесенью

Слушая выступление главы Бобровского района о производстве 50 видов сыра, в том числе с голубой плесенью, Путин улыбнулся и прервал его.

«Вчера анекдот рассказывали: „У вас сыр с плесенью есть? — Нет. Сосиски есть“. Слава богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, это точно. А сосиски совершенно нужного нам высшего качества», — объявил президент.

Стоит отметить, что анекдот — это не только жанр, рассказывающий о смешной ситуации, но и буквально рассказ короткой интересной истории.

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Какой анекдот Путин рассказал про раздел Польши

Глава государства использует анекдоты в своих выступлениях регулярно. Так, в июле 2023 года на пресс-конференции саммита «Россия — Африка» он сделал отсылку к разделу Польши по итогам Ялтинской конференции в 1945 году.

«На Ялтинской конференции, как говорят историки, шел разговор о том, каково должно быть устройство Европы. Сталин сказал, что Львов должен входить в состав Советского Союза. Черчилль ему возразил. Он сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской империи. На это Сталин ответил: „Зато Варшава входила“», — рассказал Путин.

Какой еврейский анекдот рассказал Путин

На пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели в 2017 году Владимир Путин прокомментировал действия модератора. Из всех присутствующих организатор дискуссии раз за разом обращался с вопросами именно к президенту. Путин вспомнил подходящий анекдот про израильского солдата.

«Молодого солдата спрашивают: если на тебя будут идти 20 террористов, что ты будешь делать? — Я возьму „Узи“ и буду стрелять. — Молодец, а если на тебя идут танки? — Я возьму гранатомет и буду защищаться — Молодец! А если вот на тебя и самолеты летят, и танки идут, и пехота наступает? — Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?» — рассказал Путин.

В каком анекдоте Путин упомянул Авена

На встрече в Валдайском клубе в 2017 году президент рассказал анекдот, которым описал свое отношение к переизбранию.

«Один олигарх разорился, не Авен, нет, у него все в порядке, мы сейчас с ним поговорим о развитии „Альфа-Груп“, ну бывает такое. И вот он с женой разговаривает: „Знаешь, нам придется продать „Мерседес“, нам придется купить „Ладу“. — Ну, нормально. — Из особняка на Рублевке придется переехать в нашу квартиру в Москве. — Нормально. — Ну ты же меня будешь любить? — Буду. И буду очень скучать!“ Не думаю, что по мне будут долго скучать!» — посмеялся президент.

Как Путин в анекдоте высмеял бюрократию

На президиуме Совета по местному самоуправлению в 2011 году, когда обсуждались способы повышения качества предоставляемых госуслуг, Путин признал, что проблема бюрократии является исконной для России. В качестве примера он рассказал анекдот.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Человек пришел на Лубянку и говорит: я шпион, хочу сдаться. Ему говорят: А вы чей шпион? — Американский. — Ну, тогда пройдите в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я американский шпион, хочу сдаться — А у вас оружие есть? — Есть — В седьмую комнату, пожалуйста. Он в седьмую: Я — шпион, хочу сдаться. У меня есть оружие. — В десятую! Он в десятую: Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. — А средства связи есть? — Есть. — В двадцатую комнату. Пришел: Я шпион, у меня есть оружие, средства связи, я хочу сдаться. Его спрашивают: А задание-то у вас есть? — Есть — Ну идите и исполняйте, не мешайте людям работать», — рассказал Путин.

Какой анекдот Путин рассказал про международную обстановку

В ходе выступления на большой пресс-конференции в декабре 2017 года Владимир Путин указал на необходимость для России сохранять сильную армию. Он сравнил военные расходы России и США, и по случаю рассказал анекдот.

«У бывшего офицера сын приходит, и он сына спрашивает: сынок, вот здесь у меня кортик был, ты не видел кортик? — Он говорит: пап, не ругайся, я поменял его у мальчишки из соседнего двора на часы. — Ну покажи. Посмотрел: Часы хорошие, молодец. А знаешь, вот завтра придут к нам бандиты-грабители — меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют, а ты выйдешь и скажешь: Добрый вечер! Московское время — 12 часов 30 минут», — рассказал президент.

Каким анекдотом Путин описал отношение к СМИ

Одной из самых известных цитат президента России стала его фраза про отношения между прессой и властью. Анекдот прозвучал на встрече Путина с журналистами в декабре 2004 года.

«Настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая девушка должна всегда сопротивляться. То же самое происходит всегда в сфере свободы средств массовой информации и власти», — объявил Путин.

Что за анекдот Путин рассказал о правах

В 2019 году Путин ответил участникам форума в Калининградской области на вопрос об изменении системы госзакупок в сфере медицины. Участница обсуждения пожаловалась, что медучреждения вынуждены заказывать через конкурсные тендеры и оборудование, и госуслуги, что усложняет процесс.

«Разговор в юридической консультации. Бабушка приходит и говорит адвокату: имею ли я право? — Имеешь, бабушка. — Ну я хочу спросить, имею ли я право? — Да, имеешь! — Ну могу или нет? — Нет, бабушка, не можешь», — посмеялся глава государства.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Каким анекдотом из Германии поделился Путин

В 2022 году, после того как теракт уничтожил две нитки газопровода «Северный поток», по которому поставлялся газ из России в Германию, Путин анекдотом охарактеризовал результаты санкций против России. По его словам, анекдотом с ним поделился знакомый из Германии.

«Семья [в Германии], сын спрашивает у папы: папа, почему так холодно? — Потому что Россия напала на Украину. — А мы здесь при чем? — А мы ввели санкции против русских. — Зачем? — Чтобы им было плохо. — А мы что, русские?» — рассказал президент.

Как Путин пошутил про Чубайса

В 2000 году в интервью телеканалам ОРТ и РТР Путин подшутил над Анатолием Чубайсом, который к тому времени возглавлял РАО «ЕЭС России». Для того чтобы добиться от населения и предприятий оплаты электроэнергии, Чубайс распорядился отключать неплательщиков — зачастую крупных бизнесменов, опиравшихся на поддержку политических партий.

«Если б вы меня спросили, нужно ли делать по Чубайсу, я вам могу сказать, что нет, делать нужно по уму», — признался Путин в интервью.

Какой анекдот Путин рассказал про себя

В ходе встречи с молодыми юристами в Сочи в ноябре 2023 года Владимир Путин рассказал анекдот про юриста. Путин закончил юридический факультет ЛГУ в 1975 году и имеет диплом в области международного права.

«Там, где два юриста, там как минимум три мнения. Про некоторых юристов, знаете, как говорят? Если вы спросите у юриста, сколько времени, он посмотрит на ваши часы и скажет сколько времени ,но за это он заберет ваши часы», — объяснил Путин.

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