Составлен список стран, переживших катаклизмы после визита Зеленского Депутат Говырин: после визита Зеленского все страны переживают катастрофы

Фото: Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж сгорел Нотр-Дам, а его поездка в Японию закончилась пожаром в старинном храме, отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он напомнил, что глава государства также побывал в тропическом Омане, где потом выпал снег, началось наводнение и скончался султан. После визита Зеленского в Рим и вовсе случилась эпидемия коронавируса, добавил депутат.

Вообще его жизнь похожа на реалити-шоу, ведь как человек, который много лет прожил в России, он сам себе запретил говорить на родном языке. Когда он однажды приехал в Париж — сгорел Нотр-Дам. После его визита в Японию там сгорел старинный храм, — вспомнил Говырин.

Однажды украинский лидер послал вышиванку экс-президенту США Дональду Трампу, а позднее в стране начались беспорядки, связанные с движением Black Lives Matter, обратил внимание парламентарий. Визит в Саудовскую Аварию обернулся для страны сильнейшим наводнением в истории, отметил депутат.

Я бы даже назвал его не специфическим, а виртуальным вымышленным персонажем, а его указы о ЕС и об «исторических землях» — это выглядит примерно так же, как указ о короткой и теплой зиме или запрет каким-то своим указом российским судам заплывать в украинские воды, запрет российской воде затекать на украинскую землю, — отметил политик.

Ранее в Северной Корее заявили, что Зеленский хорошо играет по американскому сценарию. По словам заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, украинский глава — звезда этого кино.