Составлен список товаров, которые запрещено вывозить из России Депутат Говырин: из России нельзя вывезти лес, бензин и металлолом

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Из России запрещено вывозить лесоматериалы, лом некоторых металлов и металлокерамики, а также товары двойного назначения, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Парламентарий подчеркнул: с 1 марта 2024 года из РФ нельзя экспортировать товарный бензин, мера введена на полгода.

До конца 2025 года запретили вывозить в страны, совершающие недружественные действия, ряд лесоматериалов, отходы и лом некоторых металлов и металлокерамики, товары двойного назначения. Запрещено осуществлять международные грузоперевозки по территории РФ на автомобилях, принадлежащих перевозчикам из некоторых недружественных стран. Есть исключения, а также предусмотрен перечень разрешенных к провозу товаров, — отметил Говырин.

Ранее Южная Корея в рамках новых санкций ввела запрет на поставки литий-ионных аккумуляторов в Россию. Речь идет в том числе об элементах питания, которые используются в электрокарах. Теперь основным поставщиком литий-ионных батарей в Россию является Китай. Согласно данным таможни КНР, в 2023 году в РФ поступило аккумуляторов более чем на $315 млн. Южная Корея поставляет намного меньше: за прошлый год было ввезено батарей и компонентов к ним на $27 млн.

До этого посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что Южную Корею могут исключить из списка недружественных стран, если страна отменит антироссийские санкции, введенные с начала СВО. Дипломат отметил, что меры наподобие ужесточения экспортного контроля в торговле с РФ не способствуют поддержанию уровня содержательного двустороннего сотрудничества.