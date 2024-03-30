Составлен список льгот, предусмотренных для работающих пенсионеров Депутат Чаплин: работающие пенсионеры имеют право на налоговые льготы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работающие российские пенсионеры имеют право на получение налоговых льгот, дополнительного отпуска за свой счет и других привилегий, рассказал NEWS.ru депутат Государственной думы Никита Чаплин. По словам парламентария, при увольнении этой категории граждан не нужно отрабатывать две недели.

Для работающих пенсионеров предусмотрен ряд льгот. Пенсионер имеет право на дополнительный отпуск за свой счет в течение 14 дней, который может быть использован в любое время. Кроме этого, работающему пенсионеру полагается два оплачиваемых дня в год для прохождения медицинских осмотров, — сказал депутат.

Собеседник добавил, что пенсионеры также имеют право на компенсацию за проезд и коммунальные услуги, местные льготы и доплату за иждивенцев без учета повышения. Работающий пенсионер также может получить налоговые вычеты на приобретение, строительство и ремонт недвижимости, заключил Чаплин.

Ранее финансовый эксперт Ян Арт заявил, что предположения некоторых аналитиков о том, что в России в будущем могут отменить пенсии как таковые, не имеют под собой никаких оснований. По его словам, пенсионеры, напротив, становятся главным двигателем развития современной экономики. При этом он отметил, что сегодня в России крайне сложно выстроить адекватную пенсионную систему из-за нестабильности курса рубля, которая обесценивает доходы и труд граждан.