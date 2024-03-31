Составлен список льгот для российских мам-предпринимательниц Депутат ГД Говырин: женщины с детьми могут получить грант на открытие бизнеса

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Женщины в России при наличии ребенка могут подать заявку на получение гранта в размере 100 тысяч рублей для открытия собственного бизнеса, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, такая мера поддержки предусмотрена в рамках федеральной программы «Мама-предприниматель».

Заявки оценивает экспертная комиссия, поэтому важно представить свою заявку убедительно. Учитывая, что для многих начинающих предпринимателей финансирование является самым острым вопросом, в рамках проекта «Мама-предприниматель» проводится розыгрыш гранта размером 100 тысяч рублей на открытие бизнеса. В поддержке помогают также центры «Мой бизнес», которые предлагают консультации по выбору идеи и правовой формы организации (ИП или ООО), а также предоставляют готовые кейсы и инструкции в различных сферах, — рассказал парламентарий.

На базе центров «Мой бизнес» женщинам предоставляются еще ряд видов поддержки. Например, льготные займы более чем в 100 партнерских банках. Кредитная ставка в таком случае рассчитывается по формуле «ставка ЦБ плюс не более 2,75%», пояснил депутат.

Начинающим матерям-предпринимателям также предлагаются поручительства и гарантии, которые предоставляются для договоров микрозайма, кредита и лизинга в случае, если у женщины нет залога, или если имеющейся суммы недостаточно, добавил Говырин. Поручителем может выступать корпорация МСП или региональная гарантийная организация (РГО).

Кроме того, предоставляются офисы или производственные помещения в бизнес-инкубаторах, оборудованные рабочие места в коворкингах, а так же государственное или муниципальное имущество. Подразумевается также полноценное маркетинговое сопровождение, от создания и продвижения бренда до этапа реализации самой продукции. Поддержка включает создание сайта, фотосессию продукции, размещение рекламы и публикаций. Также оказывается помощь в работе с маркетплейсами, проводятся бизнес-миссии с поездками как в регионы России, так и в другие страны для проведения переговоров, поиска новых клиентов и обмена опытом.

Государству стоит рассмотреть новые меры поддержки для мам-предпринимательниц. Например, предоставить налоговые послабления для матерей, которые занимаются социально значимым бизнесом: пошив детской одежды, образовательные услуги. Кроме того, можно рассмотреть вопрос предоставления льгот на оплату ЖКУ в офисах, где мамы-предпринимательницы осуществляют свою деятельность, а также дополнительные налоговые вычеты для этой категории, — добавил Говырин.

Законодатель также напомнил, что для малого и среднего бизнеса в России предусмотрены четыре вида льготных кредитов. Например, по сниженной ставке можно взять кредит на инвестиции либо получить до 500 млн рублей на пополнение оборотных средств.