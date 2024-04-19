Голикова дала прогноз ожидаемой продолжительности жизни в России Голикова: ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 78 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году составляет 78 лет, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания расширенной коллегии Минздрава. Как уточнила чиновница, все национальные проекты в сфере здравоохранения начнут реализовывать в 2025 году, передает ОТР.

Голикова отметила, что предстоит серьезная работа, которая должна затронуть все регионы России. Вице-премьер подчеркнула, что важно уделить особое внимание первичному звену здравоохранения для достижения всех целей.

Она добавила, что в 2024 году диспансеризация затронет 70% населения, то есть около 102 млн человек. К 2030 году планируется охватить диспансерным наблюдением 90% жителей России, страдающих от хронических неинфекционных заболеваний. По словам Голиковой, власти также намерены внимательно следить за борьбой с онкологическими, инфекционными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Голикова ранее рассказал, что на сегодняшний день повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом для России. Она зачитала приветствие президента России Владимира Путина, в котором он призвал не забывать о профилактике заболеваний и уделять внимание их лечению с применением современных высокотехнологичных методов.