«Сошли с ума»: Володин осудил запрет ЕС чтить память героев Второй мировой Володин: ЕС сошел с ума из-за запрета ЕС чтить память героев ВОВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Руководство Евросоюза «сошло с ума», запрещая народам чтить память предков, павших во время Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время международного форума «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде. По его словам, некоторым участникам мероприятия было непросто приехать в Россию из-за действующих ограничений.

Руководство Евросоюза не только совесть потеряло, но и сошло с ума. Потому что взять и запретить народам чтить память своих предков, память победителей может только циничный, сумасшедший человек, — сказал Володин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что несколько французских депутатов Европарламента выразили желание посетить Россию на празднование 80-летия Победы. Он отметил, что это свидетельствует об альтернативной оценке исторического наследия и современного политического курса Евросоюза.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что в самой Франции сохраняется значительный интерес к развитию отношений с Россией. Он обратил внимание на то, что миллионы людей не поддерживают текущую политику в отношении Украины и не готовы жертвовать отношениями с РФ ради сиюминутной политической конъюнктуры.