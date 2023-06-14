Соратник Кадырова Делимханов получил ранение

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Адам Делимханов

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат ГД Адам Делимханов получил ранение, сообщает «Звезда». Как рассказали в пресс-службе Госдумы, парламентарий жив. Сам Кадыров заявил, что его товарищ не выходит на связь, и попросил от украинской разведки данные, «по какому именно месту был нанесен удар».

Как отмечают журналисты, информация от Госдумы опровергает сообщения ряда Telegram-каналов о гибели Делимханова. То, что Делимханов «жив и здоров», подтвердил председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Накануне депутат сообщил о встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и готовности батальона «Запад-Ахмат» защищать границу РФ. Он заверил, что работа против «сатанистских добровольческих отрядов» будет улучшаться, пересекающих границу уничтожат.

Также Делимханов пообещал освобождать украинский народ от «элгэбэтэшного, сатанистского, фашистского режима» во главе с «элгэбэтэшником Зеленским».

Как объяснял Рамзан Кадыров, бойцы подразделения «Запад-Ахмат» наряду с другими российскими военнослужащими будут защищать приграничные регионы от вылазок украинских диверсантов. Он пожелал удачи чеченским бойцам в предотвращении диверсий.