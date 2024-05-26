«Сопереживаем братскому народу»: Захарова о наводнении в Армении Захарова: Россия искренне сопереживает народу Армении из-за наводнения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия искренне сопереживает армянскому народу в связи с наводнением в Армении, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте дипломатического ведомства. Она отметила, что российские дипломаты в республике поддерживают связь с местными властями для оказания помощи пострадавшим.

Искренне сопереживаем братскому армянскому народу в связи с постигшим республику стихийным бедствием, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказала она.

Захарова отметила, что Российско-армянский центр гуманитарного реагирования передал Армении переносные мотопомпы, которые применяют в ходе поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ. По ее словам, сейчас в зоне затопления в Лорийской и Тавушской областях работают 50 единиц спецтехники, которые были предоставлены армянской стороне ранее. Дипломат пообещала, что Россия готова привлечь дополнительные силы к устранению последствий наводнения и предоставить пострадавшим гуманитарную помощь.

Посольство России в Ереване и Генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении, руководством Лорийской, Тавушской и Ширакской областей на предмет возможного оказания дополнительного содействия и установления среди пострадавших граждан Российской Федерации, — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что более 230 человек эвакуированы на севере Армении в связи с наводнением. Из-за проливных дождей реки Дебед и Агстев вышли из берегов в Лорийской области. Дома местных жителей оказались затоплены, перекрыта межгосударственная дорога в Грузию.